08:11

- Tre persone sono rimaste ferite con colpi di coltello, di cui una in modo grave. Questo il bilancio di una rissa avvenuta nel centro richiedenti asilo (Cara) di Bari nella tarda serata di ieri, per motivi in corso di accertamento, e che ha coinvolto un gruppo di cittadini di nazionalità afghana, irachena e pachistana. Il più grave dei tre feriti è stato ricoverato nell'ospedale San Paolo con una ferita da arma da taglio al torace.