Pregiudicati scomparsi a Lecce, trovati i corpi

foto Ansa 13:25 - I corpi di Luca Greco e Massimiliano Marino, i due pregiudicati scomparsi nel Salento dal 10 marzo, sono stati trovati in una cisterna nelle campagne vicine al cimitero di Campi Salentina, nel Leccese. Per l'omicidio sono state arrestate tre persone: il 38enne Mino Perrino, il 34enne Franz Occhineri e il 45enne Luigi Tasco. I due sarebbero stati uccisi per vendicare pesanti avance da parte di Greco alla moglie di uno dei tre arrestati. - I corpi di Luca Greco e Massimiliano Marino, i due pregiudicati scomparsi nel Salento dal 10 marzo, sono stati trovati in una cisterna nelle campagne vicine al cimitero di Campi Salentina, nel Leccese. Per l'omicidio sono state arrestate tre persone: il 38enne Mino Perrino, il 34enne Franz Occhineri e il 45enne Luigi Tasco. I due sarebbero stati uccisi per vendicare pesanti avance da parte di Greco alla moglie di uno dei tre arrestati.

Attirati in una trappola - Secondo gli investigatori, Perrino nel pomeriggio del 10 marzo con un pretesto si sarebbe fatto accompagnare da Greco e Marino, suoi conoscenti, in un fondo agricolo, nel territorio di Campi Salentina, dove ha ucciso entrambi: Marino, perché lo credeva responsabile di avances nei confronti della sua compagna, e Greco perché scomodo testimone.



L'auto ritrovata completamente bruciata - A denunciare la scomparsa furono i famigliari di Greco e Marino, dopo aver cercato invano i due nella zona. L'auto con la quale i due erano andati via, una Lancia Lybra, venne trovata il 12 marzo nelle campagne tra Cellino San Marco (Brindisi) e Campi Salentina (Lecce), completamente bruciata e con la parte anteriore forata da cinque colpi di pistola.