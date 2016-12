foto Ansa

19:35

- E' stato dichiarato ufficialmente morto Claudio Piccolo, il figlio 24enne del farmacista di Sannicandro rimasto ferito. Il giovane era da ore in coma irreversibile, dopo essere stato colpito nella strage in cui sono state uccise anche sua madre e sua sorella. Per Claudio nel pomeriggio era già stata dichiarata la morte clinica.