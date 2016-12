foto Ap/Lapresse

00:48

- Un uomo di 56 anni è rimasto ferito a Taranto, in un edificio in via Lago di Lugano, dopo essere precipitato nel vano ascensore ed aver compiuto un volo di alcuni metri. Il malcapitato ha aperto la porta dell'ascensore ed è caduto nel vuoto. Le ferite riportate non sono gravi perché si trovava ad un piano basso. L'allarme è stato dato da un inquilino residente nello stesso edificio. Il 56enne è stato medicato e giudicato guaribile in 30 giorni.