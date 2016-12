Terrorismo, sgominata cellula islamica a Bari

foto LaPresse 08:54 - Sgominata dai carabinieri dei Ros una cellula di matrice islamista con base in Puglia. Il gruppo avrebbe avuto stretti contatti con personaggi di spicco del terrorismo internazionale. I militari hanno arrestato sei persone, in Italia e all'estero, con l'accusa di associazione di terrorismo internazionale e istigazione all'odio razziale. - Sgominata dai carabinieri dei Ros una cellula di matrice islamista con base in Puglia. Il gruppo avrebbe avuto stretti contatti con personaggi di spicco del terrorismo internazionale. I militari hanno arrestato sei persone, in Italia e all'estero, con l'accusa di associazione di terrorismo internazionale e istigazione all'odio razziale.

Addestravano kamikaze - Secondo le indagini, gli appartenenti alla cellula in diverse occasioni avevano mostrato un acceso antisemitismo e una avversione per i paesi 'infedeli' tra cui gli Stati Uniti e l'Italia. Il gruppo incitava alla jihad e ad azioni suicide in Occidente e nelle zone di guerra. Accertata anche una diffusa attività di proselitismo e indottrinamento verso in nuovi affiliati che veniva svolta anche con documenti audio e video che esortavano a compiere azioni suicide.



Arresti anche in Belgio - Gli arresti riguardano persone che vivono in Italia (Puglia, Lombardia e Sicilia) e in Belgio. A finire in manette sarebbero cittadini di nazionalità marocchina e tunisina. L'indagine è diretta dal sostituto procuratore di Bari, Renato Nitti, ed è stata avviata nel 2007, tramite il monitoraggio di alcune attività dei migranti e con accertamenti sui loro call center e internet point.