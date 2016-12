foto Splash News

18:33

- La Procura di Taranto, accogliendo parzialmente l'istanza dell'Ilva, ha disposto il dissequestro e la restituzione all'azienda dei prodotti finiti e semilavorati destinati alla Oil Projects Company dell'Iraq. La merce restituita ammonta a 63.700 metri di tubi in acciaio, per un valore commerciale di 20.680.000 dollari. Per lo sblocco dei prodotti sequestrati rimanenti, l'istanza è stata girata al gip Patrizia Todisco.