Sarah Scazzi, giudici riuniti per la sentenza

foto Ansa Correlati Dossier 18:25 - I giudici della Corte d'Assise di Taranto si sono ritirati in camera di consiglio per la sentenza del processo sull'uccisione di Sarah Scazzi, la 15enne di Avetrana strangolata e gettata in un pozzo il 26 agosto 2010. Per Sabrina Misseri e Cosima Serrano, le due imputate, la Procura ha chiesto la condanna all'ergastolo. La sentenza è prevista non prima di due-tre giorni.

Il processo è cominciato il 10 gennaio 2012 ed è durato 52 udienze. La sentenza è prevista non prima di due-tre giorni. Prima che la Corte entrasse in camera di consiglio, l'ultima replica è toccata all'avv.Nicola Marseglia, co-difensore di Sabrina Misseri insieme con l'avv. Franco Coppi. "Non possiamo inventarci le cose. Sino a questa mattina Michele Misseri - ha detto tra l'altro - ha scritto alla figlia Sabrina dicendo di essere il colpevole. Noi sosteniamo cose logiche e ancorate ai dati processuali". Marseglia si è anche detto "indignato" perché "una farneticazione come il sogno del fioraio (che avrebbe visto Cosima costringere Sarah a salire in auto, sostenendo poi però di aver sognato tutto, ndr) sia entrata nel fascicolo processuale".



"Se i tabulati telefonici dicono il vero - ha detto ancora Marseglia - il processo non ha senso perché sono incompatibili con il coinvolgimento di Sabrina Misseri, crolla tutta l'impalcatura di menzogne su di lei". Oggi, nell'ultima udienza, la Corte ha acquisito dai pm una integrazione alla memoria di 600 pagine circa depositata la scorsa settimana, e, dai difensori, memorie elaborate dai legali di Sabrina Misseri, Cosima Serrano e Carmine Misseri.