Importavano armi da San Marino, arrestati

13:30 - Le indagini della Squadra mobile di Bari della Polizia di Stato hanno portato alla luce un traffico di armi tra Italia e Repubblica di San Marino: in manette sono finite sette persone, presunte componenti di un’associazione per delinquere accusata di importare illegalmente armi da fuoco e munizioni. Le immagini, diffuse in conferenza stampa dalla procura di Trani, mostrano l’arsenale sequestrato durante l’operazione.