Bari, giovane muore investita dal treno

Tragedia alla stazione di Castellana Grotte delle Ferrovie Sud Est, nel Barese. Una giovane di 24 anni, Roberta Cometa, è morta investita dal treno su cui stava tentando di salire, mentre il convoglio era già in movimento. La giovane è scivolata giù in modo accidentale ed è finita sotto. Inutili i tentativi di soccorrerla: le ferite riportate erano troppo gravi.

Il treno le ha tranciato gli arti inferiori. Per le emorragie subite a causa delle amputazioni, la giovane è morta in pochi minuti. Sul posto sono intervenuti anche personale del servizio di emergenza sanitaria 118 e vigili del fuoco. La ragazza, forse in ritardo, aveva tentato di salire sul convoglio mentre questi era già in movimento, dicono alcuni testimoni. In particolare uno di loro avrebbe riferito che dopo averla vista travolgere dal convoglio, lui ha battuto i pugni sulla carrozzeria di una vettura perché dall'interno, come è poi avvenuto, venisse azionato il freno di emergenza.