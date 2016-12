Ilva, referendum a Taranto: niente quorum

foto Ansa Correlati La consulta "salva" l'Ilva

22:30

- Alle 22 urne chiuse a Taranto per il referendum sulla chiusura totale o parziale dell'Ilva. Non si è raggiunto il quorum del 50% più uno degli aventi diritto (173mila). Anzi la percentuale è al di sotto delle aspettative degli organizzatori: non dovrebbe superare il 18-20%. Solo in poche sezioni ci sono state file ai seggi.