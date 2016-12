La Consulta salva l'Ilva: "Respinti i ricorsi dei magistrati di Taranto"

foto Ansa Correlati Ilva, si prospetta la cassa integrazione straordinaria per 8mila dipendenti

Ilva, la Consulta boccia i ricorsi dei pm 20:23 - La legge 231, la cosiddetta salva-Ilva, è costituzionale. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale in merito alle questioni di legittimità sollevate al riguardo dal Tribunale e dal gip di Taranto. La Consulta avrebbe dichiarato le questioni in materia in parte inammissibili, in parte infondate.

Le norme della legge sull'Ilva "non violano i parametri costituzionali" perché "non influiscono sull'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni di tutela ambientale, e in particolare dell'autorizzazione integrata ambientale riesaminata", l'Aia. E' quanto ha deciso la Corte Costituzionale.



"La decisione - si legge nella sentenza - è stata deliberata, tra l'altro, in base alla considerazione che le norme censurate non violano i parametri costituzionali evocati in quanto non influiscono sull'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni di tutela ambientale, e in particolare dell'autorizzazione integrata ambientale riesaminata, nei confronti della quale, in quanto atto amministrativo, sono possibili gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento".



Resta la responsabilità penale - "La Corte ha, altresì ritenuto - conclude la nota - che le norme censurate non hanno alcuna incidenza sull'accertamento delle responsabilità nell'ambito del procedimento penale in corso davanti all'autorità giudiziaria di Taranto".