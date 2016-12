foto Ansa

15:26

- E' morto in ospedale Nicola Rutigliano, il poliziotto di 43 anni che si è sparato un colpo di pistola alla tempia destra davanti alla caserma dei carabinieri di Triggiano. Il proiettile fuoriuscendo ha mandato in frantumi il vetro della vettura su cui si trovava l'uomo. L'agente, in servizio a Bari, avrebbe deciso di farla finita per gravi problemi economici. Prima del gesto, il 43enne avrebbe fatto una serie di telefonate, tra cui una al 112.