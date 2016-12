Bari, si spara davanti alla caserma: morto

foto Ansa Correlati Bimba uccisa, morta anche la madre 16:48 - E' morto Nicola Rutigliano, il poliziotto di 43 anni, in servizio a Bari, che questa mattina si è sparato un colpo di pistola alla testa davanti alla caserma dei carabinieri di Triggiano. L'uomo era stato ricoverato nell'ospedale barese "Di Venere" in condizioni disperate. Aveva deciso di farla finita per gravi problemi economici, come hanno confermato fonti investigative. - E' morto, il poliziotto di 43 anni, in servizio a Bari, che questa mattina si è sparato unalla testa davanti alla caserma dei carabinieri di. L'uomo era stato ricoverato nell'ospedale barese "Di Venere" in condizioni disperate. Aveva deciso di farla finita per gravi problemi economici, come hanno confermato fonti investigative.

L'uomo si è sparato alla tempia destra usando la sua pistola d'ordinanza mentre era in servizio nel capoluogo pugliese. Il proiettile è fuoriuscito, mandando in frantumi il vetro della vettura sulla quale si trovava, e che aveva parcheggiato davanti al cancello della caserma. Prima di raggiungerla, il poliziotto avrebbe fatto una serie di telefonate, tra cui una al 112, annunciando il suo gesto.



L'agente era a bordo di una Seat Altea di colore grigio. Avrebbe lasciato un biglietto nella sua abitazione, a Triggiano, per spiegare i motivi della tragica decisione. Sarebbe stato l'arrivo a casa di una cartella di Equitalia a spingere l'uomo a farla finita: pare infatti che fosse assillato dai debiti e, quindi, l'arrivo di nuove richieste di denaro dall'Agenzia delle Entrate lo avrebbe esasperato al punto di suicidarsi.