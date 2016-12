Brindisi, morte cerebrale per la donna che ha avvelenato la figlia

foto Facebook Correlati Bimba morta, spunta una lettera della madre

Brindisi, avvelena la figlia di tre anni col diserbante e poi si getta dal balcone

Brindisi, bimba muore avvelenata 08:46 - E' stata dichiarata dai medici la morte cerebrale di Francesca Sbano, la donna di 32 anni, che lunedì sera ha ucciso - avvelenandola, secondo gli inquirenti - la propria bambina di 3 anni e si è poi lanciata giù dal terrazzo della casa a due piani dove abitava. I parenti hanno acconsentito all'espianto degli organi. - E' stata dichiarata dai medici la morte cerebrale di Francesca Sbano, la donna di 32 anni, che lunedì sera ha ucciso - avvelenandola, secondo gli inquirenti - la propria bambina di 3 anni e si è poi lanciata giù dal terrazzo della casa a due piani dove abitava. I parenti hanno acconsentito all'espianto degli organi.

"La porto via con me" - Una triste conclusione di una storia che aveva ormai già detto tutto. Gli inquirenti sono ormai certi che Francesca ha ucciso la figlia avvelenandola col diserbante soprattutto dopo il ritrovamento di biglietto, scritto dalla donna: "Benedetta la porto via con me". Una frase riportata anche su altri fogli lasciati in giro per casa che ribadiscono la sua intenzione: uccidere la sua unica figlia di tre anni e poi ammazzarsi.



Un piano messo in atto in preda alla disperazione e alla depressione da quando suo marito, a dicembre, l'aveva lasciata. Così lunedì sera ha preso tra le braccia l'amata figlioletta di tre anni, la sua unica ragione di vita, e l'ha avvelenata. Poi si è lasciata andare giù dal terrazzo per farla finita per sempre.



La donna e il marito sono entrambi braccianti agricoli. Una famiglia umile, alle prese, come tanti, dicono in paese, con la difficile situazione di crisi economica. "Franca era una grande lavoratrice, viveva per Benedetta, nessuno di noi poteva immaginare che sarebbe potuto accadere tutto questo", dicono i vicini di casa che per primi si sono accorti di quanto accaduto, dopo aver udito un tonfo in strada ed essersi affacciati, scorgendo il corpo della donna per terra, per strada, in una pozza di sangue. Hanno chiamato i soccorsi, immediatamente. All'arrivo dei carabinieri di San Vito dei Normanni (Brindisi) il portoncino d'ingresso era sbarrato. I militari lo hanno forzato: lo hanno fatto senza perdere un solo istante, dopo aver saputo che forse, in casa, c'era anche una bimba.



L'hanno poi trovata nel suo lettino, tra il vomito, con il faccino viola. L'hanno presa tra le braccia e l'hanno messa in una delle autoambulanze nel frattempo giunte in via Monteverdi, ma la piccola è morta durante il tragitto in ospedale.



Il papà di Benedetta: "Era tutto tranquillo" - Sconvolto il papà della bambina, informato dai carabinieri di quanto accaduto. Antonio Schiena non era separato ancora legalmente dalla moglie. A dicembre aveva deciso di andar via da casa ed era tornato a vivere a casa dei genitori. Da quel momento qualcosa si era rotto nell'equilibrio di Francesca, chiamata da tutti Franca, che nella famiglia - dice chi conosce la donna - aveva riposto tutte le sue aspettative. "Ho visto mia figlia il giorno di Pasqua. Abbiamo trascorso - ha raccontato ai carabinieri il papà della piccola Benedetta - gran parte della giornata insieme. E ho parlato anche con Franca, nulla faceva presagire quello che aveva intenzione di fare".



"Non sprecate soldi per il mio funerale" - La donna ha lasciato lettere manoscritte in cui ha spiegato le ragioni della decisione di togliersi la vita, specificando anche che avrebbe portato via con sè la bambina. Gli investigatori non hanno alcun dubbio quindi nel ritenere che la piccola Benedetta sia stata uccisa dalla madre. In casa, sul tavolo e su altri mobili, sono state trovate alcune lettere scritte dalla donna che tra l'altro lascia parole dure a genitori, suoceri e marito: "Non sprecate soldi, prendete gli oggetti in oro che ho in casa e pagate con quelli i miei funerali".