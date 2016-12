foto Da video

15:09

- Nella sua arringa al processo per l'omicidio di Sarah Scazzi, l'avvocato Franco Coppi, difensore della cugina della vittima, Sabrina Misseri, attacca i pm che in buona fede non avrebbero capito i fatti. "Siete rimasti folgorati da un pregiudizio, la colpevolezza di Sabrina, e tutto si è trasformato nella ricerca di una prova della sua responsabilità. La loro attività è stata solo di persuasione nei confronti di Michele", conclude il legale.