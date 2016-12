Legale Sabrina: "Pm folgorati da pregiudizio"

foto Infophoto 15:15 - Il processo per l'omicidio di Sarah Scazzi prosegue con la stessa composizione di giudici togati. Il presidente del Tribunale di Taranto, Antonio Morelli, ha infatti rigettato la richiesta di astensione del presidente e del giudice a latere della Corte di Assise, anticipo del giudizio. - Il processo per l'omicidio diprosegue con la stessa composizione di giudici togati. Il presidente del, ha infatti rigettato la richiesta didel presidente e del giudice a latere della presentata dopo il "fuori onda" che ha fatto sospettare un

I due giudici togati, nel video di Tgcom24, si chiedevano quale linea difensiva sarebbe stata adottata dai legali dei due principali imputati, Cosima Serrano e la figlia Sabrina Misseri, per i quali la procura ha chiesto la condanna all'ergastolo.



Il legale di Sabrina attacca magistrati - "I pm non hanno capito i fatti di questo processo, in buona fede ovviamente. Siete rimasti folgorati da un pregiudizio, la colpevolezza di Sabrina, e tutto si è trasformato nella ricerca di una prova della sua responsabilità. La loro attività eèstata solo di persuasione nei confronti di Michele". Lo ha detto in aula l'avvocato di Sabrina, Franco Coppi.



Avvocato Sabrina: "Allontanare le suggestioni" - "Vogliamo avere fiducia che saprete allontanare le suggestioni che vengono da fuori e anche da dentro l'aula. In questo processo sono stati sparsi veleni". Lo ha detto l'avvocato Franco Coppi, difensore di Sabrina Misseri, rivolgendosi alla Corte nella sua arringa al processo per l'uccisione di Sarah Scazzi. "Può un padre colpevole - ha detto riferendosi alla figura di Michele Misseri, imputato di concorso in soppressione di cadavere - accusare una figlia innocente? Michele Misseri è l'unico responsabile dell'omicidio e di tutto, lo ha detto lui stesso innumerevoli volte".