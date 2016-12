foto Ansa 13:45 - L'ex senatore Alberto Tedesco (gruppo Misto, ex Pd) è stato messo agli arresti domiciliari per associazione per delinquere, concussione, corruzione, falso e turbativa d'asta. Eseguite due misure cautelari a carico dell'ex assessore alla Sanità pugliese per il quale, scaduto il mandato parlamentare, sono decadute le immunità. A Napoli si è costituito il deputato uscente del Pdl, Nicola Cosentino. A suo carico due ordinanze di custodia cautelare. - L'ex senatore(gruppo Misto, ex Pd) è stato messo agli arrestiper associazione per delinquere, concussione, corruzione, falso e turbativa d'asta. Eseguite due misure cautelari a carico dell'ex assessore alla Sanità pugliese per il quale, scaduto il mandato parlamentare, sono decadute le immunità. A Napoli si è costituito il deputato uscente del Pdl,. A suo carico due ordinanze di custodia cautelare.

Cosentino e Tedesco furono protagonisti di un voto quasi in contemporaneo da parte del Parlamento che respinse la richiesta di arresto avanzata dai magistrati. Cosentino è accusato di concorso esterno in associazione camorristica e di corruzione e reimpiego illecito di capitali, aggravati dall'aver agito per agevolare il clan dei Casalesi.



Notificata a De Gregorio l'ordinanza di arresti domiciliari - La Gdf ha notificato all'ormai ex senatore del Pdl, Sergio De Gregorio, nella sua abitazione romana, un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. De Gregorio è accusato di corruzione nella vicenda della presunta compravendita di senatori per far cadere il governo Prodi.



Attesi gli arresti di Cosentino e Nespoli in Campania - Sono i tre i parlamentari campani uscenti destinatari di provvedimenti della magistratura napoletana nei cui confronti ordinanze cautelari devono essere eseguite in giornata. Nicola Cosentino (Pdl), nei cui confronti sono state emesse due ordinanze di custodia in carcere per presunte collusioni con i clan dei Casalesi, dovrebbe costituirsi in carcere, come annunciato nei giorni scorsi da un suo legale e confermato dallo stesso Cosentino. Due sono i provvedimenti a carico di Vincenzo Nespoli,sindaco di Afragola (Napoli) e da stamane ex senatore del Pdl, accusato di bancarotta e riciclaggio: si tratta di due ordinanze agli arresti domiciliari, una delle quali è stata modificata in obbligo di dimora nel comune di Afragola. Per l'altro provvedimento, i suoi legali, avv. Pane e Pagliuca - a quanto si è appreso - avrebbero presentato un'istanza urgente per la revoca o l'attenuazione della misura al gip Paola Scadona.



Nespoli convocato dalla Gdf, arresti nel pomeriggio - Vincenzo Nespoli è stato convocato per questo pomeriggio nella caserma della Gdf dove ha sede il comando regionale di polizia tributaria. Gli saranno notificate due misure cautelari: un obbligo di dimora con l'accusa di bancarotta e una agli arresti domiciliari per riciclaggio.