Sarah, il pm: "Fu uccisa in uno scatto d'ira"

Tutto sul giallo di Avetrana 16:30 - L'omicidio di Sarah Scazzi non è stato un delitto premeditato ma "uno scatto di ira". Lo sostiene il pm, Mariano Buccoliero, raccontando nella sua requisitoria le fasi dell'assassinio. E accusando Sabrina e la madre Cosima sottolinea come "l'una avrebbe potuto fermare l'altra. Ci fu invece una comune volontà omicida. Una la teneva e l'altra la strangolava".

Durante la sua requisitoria, il pm Buccoliero ha ricostruito le fasi dell'omicidio. "Il 26 agosto 2010 Sarah arriva a casa verso le 13.50, Sabrina è in veranda, Michele è in cucina e scende in garage. Sarah - ha proseguito il pm - poco dopo va via turbata per tornare a casa, viene vista dal fioraio Giovanni Bucccolieri mentre Cosima e Sabrina l'hanno raggiunta per riportarla a casa. Il ritorno a casa Misseri è verso le 14.10, tra le 14.18 e le 14.23 Sarah non può più rispondere. L'azione omicida fu uno strangolamento che è durato da tre a cinque minuti".



"Qualcosa di grave era accaduto in casa Misseri prima dell'omicidio" - "Il delitto - continua Buccoliero - è avvenuto in una stanza, in casa e c'erano tre soggetti: Cosima, Sabrina e Sarah. Le modalità violente con le quali viene ripresa Sarah esclude che poi ci si possa disinteressare di lei. Se Cosima è uscita e ha preso l'auto per riprenderla, vuol dire che era necessario impedire che Sarah tornasse a casa e raccontasse le ragioni del litigio e di tutto ciò che era accaduto in casa Misseri. Qualcosa di grave, legato allo stato di tensione tra le due cugine, la pubblicità dei rapporti intimi tra Sabrina e Ivano, e discussioni tra Sabrina e la madre per quello che avrebbe detto la gente ce ne sono state, lo conferma lo stesso Michele".



"La ricostruzione di Misseri? Una farsa totale" - "La ricostruzione dell'omicidio fatta da Michele Misseri è una farsa totale. Non dice mai con chiarezza quando, dove e perché avrebbe ucciso Sarah". Lo ha detto il pm Mariano Buccoliero. "Misseri - ha aggiunto - non accusa la moglie Cosima perché non sa se ha partecipato, stando a quanto gli dicono le donne di famiglia".