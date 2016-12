Operaio morto all'Ilva, sospese le attività

foto Ansa 13:03 - Dopo la morte dell'operaio Ciro Moccia, 42 anni, e il ferimento di un altro lavoratore, avvenuti stamattina in un incidente sul lavoro, l'Ilva di Taranto ha deciso di sospendere l'attività. "Il presidente e il direttore di stabilimento - si legge in una nota - esprimono la loro vicinanza ai parenti e in segno di cordoglio sono state sospese tutte le attività di stabilimento". - Dopo la morte dell'operaio Ciro Moccia, 42 anni, e il ferimento di un altro lavoratore, avvenuti stamattina in un incidente sul lavoro, l'Ilva di Taranto ha deciso di sospendere l'attività. "Il presidente e il direttore di stabilimento - si legge in una nota - esprimono la loro vicinanza ai parenti e in segno di cordoglio sono state sospese tutte le attività di stabilimento".

Nello stabilimento sono tuttora in corso gli accertamenti per stabilire le modalità dell'incidente: sono al lavoro gli esperti dell'ispettorato del lavoro e il procuratore di Taranto, Franco Sebastio.



''Chiediamo all'azienda maggiore sicurezza. E' paradossale - afferma il segretario Fiom, Donato Stefanelli - che questo infortunio sia accaduto proprio durante i primissimi lavori previsti dall'Aia. L'impressione che si ha - aggiunge - è che l'approccio dell'azienda sia nella vecchia ottica: fare i lavori in economia, risparmiando le risorse al massimo''.



"Moccia lavoratore modello" - ''E' stato un incidente drammatico, è un evento che ci ha coinvolto tutti, molto doloroso. Ciro Moccia è stato un lavoratore modello, era con noi sin dal 2002 e era un lavoratore molto preparato e disponibile''. Lo sottolinea Antonio Lupoli, direttore dello stabilimento Ilva di Taranto, commentando l'infortunio mortale avvenuto la notte scorsa nello stabilimento. ''Lui - aggiunge Lupoli - era impegnato nella manutenzione meccanica delle cokerie e svolgeva un incarico molto importante che richiede impegno e tanta capacita'. Nel merito dell'incidente, l'autorità giudiziaria sta facendo tutti gli accertamenti del caso e ne chiarirà la dinamica. Su questo aspetto non possiamo e non vogliamo dire nulla''. Lupoli esprime il ''cordoglio e la vicinanza'' dell'azienda alla famiglia di Ciro Moccia e auspica ''una veloce guarigione'' per Antonio Liddi, l'altro operaio coinvolto nell'incidente.