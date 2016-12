Tangenti, 4 anni all'ex ministro Raffaele Fitto Condanna anche per Giampaolo Angelucci

foto LaPresse 02:01 - L'ex ministro Raffaele Fitto, parlamentare del Pdl, è stato condannato a 4 anni di reclusione dal tribunale di Bari al termine del processo su presunti illeciti in appalti. Fitto è stato riconosciuto colpevole di corruzione, illecito finanziamento ai partiti e abuso d'ufficio. E' stato invece assolto dall'accusa di peculato e da un altro abuso d'ufficio. Tre anni e sei mesi di reclusione per il re delle cliniche romane ed editore Giampaolo Angelucci. - L'ex ministro, parlamentare del Pdl, è stato condannato a 4 anni di reclusione dal tribunale dial termine del processo su presunti illeciti in appalti. Fitto è stato riconosciuto colpevole di corruzione, illecito finanziamento ai partiti e abuso d'ufficio. E' stato invece assolto dall'accusa di peculato e da un altro abuso d'ufficio. Tre anni e sei mesi di reclusione per il re delle cliniche romane ed editore

Il tribunale ha condannato Fitto, all'epoca dei fatti presidente della Regione Puglia, per una presunta tangente da 500mila euro che il politico del Pdl avrebbe ricevuto da Angelucci. Riconosciuto anche l'illecito finanziamento, per lo stesso importo della presunta tangente, ricevuto dal partito dell'ex presidente, "La Puglia Prima di Tutto".



I fatti contestati si riferiscono al periodo 1999-2005. Il processo, che si è svolto dinanzi al tribunale collegiale di Bari, riguarda l'esistenza di un presunto accordo illecito finalizzato ad assicurare alla società "Fiorita" le concessioni di servizi di pulizia, sanificazione ed ausiliariato da parte di enti pubblici e di Asl pugliesi, e l'affidamento di un appalto da 198 milioni di euro ad una società di Angelucci per la gestione di 11 Residenze sanitarie assistite (Rsa). Angelucci invece è stato riconosciuto colpevole di corruzione e illecito finanziamento ai partiti, in concorso con Fitto. E' stato anche interdetto per cinque anni dai pubblici uffici.



Fitto interdetto dai pubblici uffici per 5 anni - L'ex ministro agli Affari Regionali, è stato anche interdetto per cinque anni dai pubblici uffici. Il pm Renato Nitti aveva chiesto per l'ex governatore della Puglia la condanna alle pena di sei anni e sei mesi di reclusione. Fitto, che era presente alla lettura del dispositivo, non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai cronisti e ha annunciato una conferenza stampa per oggi. Fitto è capolista alla Camera in Puglia nelle liste del Pdl.



Confiscati beni per 6 milioni al gruppo Tosinvest - Confisca di beni per oltre 6 milioni di euro al gruppo Tosinvest dell'imprenditore ed editore romano Giampaolo Angelucci. Oltre alla confisca, i giudici hanno condannato le società del gruppo Angelucci, accusate di aver avuto un ruolo nella vicenda del pagamento della presunta tangente da 500mila euro versata dall'imprenditore a Fitto, a sanzioni pecuniarie: 210mila euro per il Consorzio San Raffaele, 26mila ciascuna per le altre sette società del gruppo.



Tredici in tutto le condanne, coinvolti anche altri imprenditori - Oltre a condannare Fitto e Angelucci, i giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Bari hanno condannato altri 11 dei 30 imputati nel. Le pene inflitte sono comprese tra un anno e quattro anni e sei mesi di reclusione. Tra gli altri sono stati condannati i fratelli e imprenditori salentini Piero e Dario Maniglia: rispettivamente a quattro anni e a quattro anni e sei mesi di reclusione, per i reati di associazione per delinquere e truffa.