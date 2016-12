foto LaPresse 13:06 - La legge "salva Ilva", "deve essere applicata dalle istituzioni e dall'azienda" che conferma il proprio impegno al rispetto delle prescrizioni Aia e alla tutela dell'occupazione "assicurando il pagamento delle retribuzioni a tutti i lavoratori". Lo ha detto il premier Mario Monti al termine del vertice a palazzo Chigi. Tutte le parti in attesa della Consulta ritengono debba applicarsi "integralmente e immediatamente la legge", si legge in una nota. - La legge "salva Ilva", "deve essere applicata dalle istituzioni e dall'azienda" che conferma il proprio impegno al rispetto delle prescrizioni Aia e alla tutela dell'occupazione "assicurando il pagamento delle retribuzioni a tutti i lavoratori". Lo ha detto il premier Mario Monti al termine del vertice a palazzo Chigi. Tutte le parti in attesa della Consulta ritengono debba applicarsi "integralmente e immediatamente la legge", si legge in una nota.

Questo per innescare il "circolo virtuoso risanamento ambientale/tutela della salute/tutela dell'occupazione". "La norma è molto chiara, la legge è stata citata prima dal presidente Monti, la piena applicazione della legge prevede che l'azienda rientri nella disponibilità dei prodotti finiti per la loro commercializzazione. Questo prevede la legge e lo abbiamo ribadito", ha detto il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, al termine della riunione sul'emergenza Ilva di Taranto.



Impianti a singhiozzo con rischi per la sicurezza, cancelli d'ingresso presidiati dai lavoratori, scioperi ad oltranza proclamati da un paio di sigle sindacali e Prefettura allertata per la tensione che sta arrivando alle stelle, tanto da ipotizzare la precettazione di gruppi di maestranze: Taranto, per la vicenda Ilva, ha assunto sempre più, negli ultimi giorni, i connotati di una polveriera sociale che può esplodere da un momento all'altro, tanto da indurre il sottosegretario alle presidenza del Consiglio, Antonio Catricalà, a convocare le parti in tutta fretta.



Al termine dell'incontro, durato diverse ore e al quale hanno partecipato il premier Mario Monti, il presidente della Puglia Nichi Vendola, i segretari nazionali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, e il presidente dell'Ilva, Bruno Ferrante, oltre ai rappresentanti degli enti locali, un comunicato inequivocabile: "Nell'assoluto rispetto della magistratura e nell'intento comune prioritario di tutelare l'ambiente e la salute dei lavoratori e dei cittadini di Taranto, e in attesa del giudizio di costituzionalità in corso", la legge va applicata senza se e senza ma, in modo da "innescare il circolo virtuoso risanamento ambientale-tutela della salute-tutela dell'occupazione che deve risolvere il problema Ilva di Taranto".



A sottolinearne i contenuti, in una conferenza stampa, lo stesso Monti e il ministro Clini, che ha precisato come la legge preveda che "l'azienda rientri nella disponibilità dei prodotti finiti per la loro commercializzazione".



L'azienda: "Anche la magistratura rispetti la legge"

"Solo con la completa applicazione della legge anche da parte della Magistratura e il conseguente sblocco dei lavorati e semilavorati ancora sotto sequestro", l'Ilva "sarà in grado, nonostante la grave crisi anche industriale, di rispettare i propri impegni a cominciare dal pagamento degli stipendi". E' quanto detto in un comunicato diffuso dall'azienda.