Bari, anche Arcuri e Tommasi fra le parti offese nel processo contro Gianpaolo Tarantini

foto LaPresse 18:17 - Ci sono anche Manuela Arcuri e Sara Tommasi fra le 26 donne che potranno costituirsi parte civile nel procedimento che vede come principale imputato Giampaolo Tarantini, accusato di aver organizzato un giro di prostituzione nelle residenze di Silvio Berlusconi. Il Tribunale di Bari ha infatti accettato la richiesta, formulata da Patrizia D'Addario, di potersi costituire come "parte offesa". L'udienza è fissata per l'8 febbraio.

Oltre ad Arcuri e a Tommasi, l'avviso di citazione come parte offesa sarà notificato dalla guardia di finanza di Bari a tutte le donne che, secondo le indagini della procura, hanno preso parte agli incontri organizzati nelle residenze di Berlusconi tra il 2008 e il 2009.



Il giudice, sciogliendo la riserva formulata nell'udienza del 13 dicembre, ha ritenuto infatti che tutte e 26 le donne sono da considerare persone offese (e non semplici "danneggiate" ) dai reati contestati agli imputati: favoreggiamento, induzione e sfruttamento della prostituzione. Reati, spiega il giudice nel provvedimento di citazione, che sono lesivi "non solo della moralità pubblica e del buoncostume ma, anche e soprattutto, della libertà e dignità umana e della libertà di determinazione nella sfera sessuale".



Le 26 donne "parti offese"

Oltre alla Arcuri, alla Tommasi e alla D'Addario, potranno costituirsi parte civile: Terry De Nicolò, Conceicao de Freitas Barbosa, Daniela Lungoci, Francesca Lana, Niang Kardiatou, Karen Buchanan, Camille Cordeiro Charao, Barbara Montereale, Chiara Guicciardi, Fadoua Sebbar, Vanessa Di Meglio, Sonia Carpentone, Roberta Nigro, Maria Josefa De Brito Ramos, Letizia Filippi, Grazia Capone, Luciana Francioli De Freitas, Michaela Pribisova, Maria Esther Garcia Polanco, Michele Da Conceicao Dos Santos, Cinzia Caci, Ioana Visan, Barbara Guerra e Lucia Rossini.



Il processo a carico di Gianpaolo Tarantini

L'udienza preliminare è a carico di otto imputati, tra cui Gianpaolo e Claudio Tarantini, accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento, induzione e favoreggiamento della prostituzione. Oltre ai fratelli Tarantini, la procura ha chiesto il processo per la tedesca Sabina Began, la cosiddetta "Ape regina" delle feste di Berlusconi, per le showgirl Letizia Filippi e Francesca Lana, l'avvocato fasanese Salvatore Castellaneta, detto Totò, referente, secondo l'accusa, per l'organizzazione delle feste private a Milano, e per gli amici e soci in affari di Tarantini, Pierluigi Faraone e Massimiliano Verdoscia. A quattro degli otto imputati è contestato il reato associativo: Gianpaolo Tarantini, Castellaneta, Faraone e Verdoscia.