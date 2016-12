foto Ansa 09:34 - I carabinieri di Francavilla Fontana, nel Brindisino, hanno eseguito arresti e perquisizioni nei confronti di 10 appartenenti a un gruppo di spacciatori. L'operazione "Fast delivery", ha consentito di scoprire un traffico di stupefacenti organizzato da giovani "rampolli" della criminalità locale, con un giro d'affari tra i 30 e i 50mila euro al mese. Le prenotazioni della droga avvenivano anche tramite social network. - I carabinieri di Francavilla Fontana, nel Brindisino, hanno eseguito arresti e perquisizioni nei confronti di 10 appartenenti a un gruppo di spacciatori. L'operazione "Fast delivery", ha consentito di scoprire un traffico di stupefacenti organizzato da giovani "rampolli" della criminalità locale, con un giro d'affari tra i 30 e i 50mila euro al mese. Le prenotazioni della droga avvenivano anche tramite social network.

Non solo Facebook: i pusher consentivano pagamenti con ricarica su carte prepagate per avere la dose di cocaina, hascisc e marijuana.



I militari ritengono di aver sgominato un'importante cellula della criminalità locale, riuscendo a ricostruire un business dal valore ingente ed appurare inoltre le modalità innovative utilizzate per la cessione della droga: via internet e con metodi di pagamento d'ultima generazione, infatti, si mirava secondo le accuse contestate a eludere i controlli delle forze dell'ordine.