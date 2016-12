foto Da video 18:38 - Sarah Scazzi sarebbe stata strangolata non con una cintura ma con una corda. A sostenerlo è il direttore del Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e dell'apparato locomotore dell'università La Sapienza di Roma, Paolo Arbarello, consulente della difesa di Sabrina Misseri. "Non è possibile sostenere che l'arma utilizzata sia stata una cintura", ha spiegato nel corso del processo. - Sarah Scazzi sarebbe stata strangolata non con una cintura ma con una corda. A sostenerlo è il direttore del Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e dell'apparato locomotore dell'università La Sapienza di Roma, Paolo Arbarello, consulente della difesa di Sabrina Misseri. "Non è possibile sostenere che l'arma utilizzata sia stata una cintura", ha spiegato nel corso del processo.

Il docente universitario ha dapprima sostenuto che Sarah potesse essere stata impiccata, ma poi ha fatto marcia indietro, spiegando che "ho elencato le differenze tra strangolamento e impiccagione e ci possono essere stati fraintendimenti, ma non ho detto che i segni trovati sul collo della ragazzina sono compatibili con l'impiccagione".



Arbarello aggiunge che è possibile che Sarah sia morta per strozzamento ma, a differenza di quanto sostenuto dal consulente dei pm, Luigi Strada, "non è possibile sostenere che l'arma utilizzata sia stata una cintura. Secondo me è più probabile che sia stata utilizzata una corda".



"Ho esaminato tutti gli atti e la documentazione iconografica dell'autopsia, le fotografie fatte dal professor Strada, le relazioni consegnate in tempi diversi e gli interrogatori resi. E ci sono considerazioni relative allo strangolamento e all'arma utilizzata che non condivido", sottolinea il ancora Arbarello. "La prima considerazione è che da un punto di vista medico-legale occorrono più prelievi per gli esami istologici e per la zona di cute che sarebbe stata oggetto dello strangolamento è stato utilizzato un solo preparato. Per gli esami autpotici - precisa Arbarello - ci sono una serie di protocolli dai quali, a seconda delle circostanze, ci si può discostare, ma mi sento di muovere qualche rilievo sulla metodologia utilizzata da Strada. E' irrituale, ad esempoio, che nel corso dell'autopsia non si faccia un prelievo del contenuto gastrico".



"Morta in cinque minuti"

"Non concordo con quanto affermato dal professor Strada - ha proseguito -, il quale ha sostenuto che la mancanza di ulteriori lesività della struttura del collo sta a significare che la vittima sia deceduta rapidamente nell'arco di due-tre minuti. Ulteriori lesività sono impossibili da vedere con il processo di macerazione del corpo immerso in acqua. L'azione omicidiaria, anche se non è un elemento importante, secondo il mio parere è durata almeno quattro-cinque minuti".



Sicuramente, ha aggiunto Arbarello, "c'è stata una ipossia con insufficienza cerebrale acuta che ha fatto perdere ossigeno al cervello". Il docente ha anche giudicato "molto discutibili le affermazioni di Strada che ha prima ha detto che i segni sulle braccia di Michele Misseri erano compatibili con due unghiature e in un secondo momento ha sottolineato di essersi sbagliato perché c'erano state lesioni da grattamento che avevano potuto comportare delle modifiche".