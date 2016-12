foto Vigili del Fuoco

06:00

- Numerosi incendi di automobili a Taranto, in tutto 13 in varie zone della città, e due in edifici hanno tenuto impegnati nella notte vigili del fuoco e forze di polizia. Per nessuno dei roghi sono stati riscontrati elementi che fanno pensare che le fiamme siano state appiccate dolosamente. Uno degli incendi ha riguardato il vano portineria di un edificio dove ha la sede un quotidiano locale.