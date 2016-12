foto LaPresse

23:38

- Uno gruppo di migranti di origini mediorientali, partito probabilmente dalla Grecia, è approdato con una barca a vela sul litorale di Torre Spaccata, a Cerano, nel Brindisino. Il numero complessivo delle persone sbarcate è ancora da accertare, mentre 6 sono quelle bloccate a terra dai carabinieri condotte in questura per l'identificazione. Secondo i primi accertamenti, non ci sarebbero dispersi in mare né persone in difficoltà.