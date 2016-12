Taranto, 16enne muore dopo lite con coetaneo

foto LaPresse 13:51 - A Taranto un 16enne di nazionalità romena, Ivan Razavan Florin, è morto nella serata di ieri dopo una lite con un coetaneo. In attesa degli esiti dell'autopsia, un minore è stato denunciato in stato di libertà per omicidio preterintenzionale. L'allarme è scattato con una telefonata da parte di un dipendente di un istituto di vigilanza che segnalava, nella frazione di Talsano, la presenza di un giovane privo di sensi riverso sul marciapiede. - A Taranto un 16enne di nazionalità romena, Ivan Razavan Florin, è morto nella serata di ieri dopo una lite con un coetaneo. In attesa degli esiti dell'autopsia, un minore è stato denunciato in stato di libertà per omicidio preterintenzionale. L'allarme è scattato con una telefonata da parte di un dipendente di un istituto di vigilanza che segnalava, nella frazione di Talsano, la presenza di un giovane privo di sensi riverso sul marciapiede.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volanti e personale del 118, che ha tentato invano di rianimare il sedicenne. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata, dove è giunto privo di vita intorno alle 21.50. La vittima, arrivata in Italia da circa quattro anni insieme alla madre, frequentava la scuola media di Talsano, frazione nella quale risiedeva.



Le prime indagini da parte degli agenti della Squadra Mobile, coordinati dal pm di turno presso il Tribunale per i minorenni di Taranto, hanno permesso di accertare che la giovane vittima, verso le 20.30, mentre si trovava in via Cacace con alcuni coetanei, aveva avuto un litigio con uno di loro.



Subito dopo la lite, il 16enne si era allontanato in compagnia di un amico al quale aveva confidato di non sentirsi bene, per poi accasciarsi dopo alcuni metri privo di sensi. Al termine degli accertamenti è stato rintracciato un giovane, incensurato, con il quale la vittima aveva avuto l'alterco, che è stato denunciato per omicidio preterintenzionale.