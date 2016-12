Ilva, nuovo scontro pm-governo

- La Corte Costituzionale "dichiari che non spetta al governo autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento dell'Ilva per un periodo di tempo predeterminato". Lo chiede la Procura della Repubblica di Taranto nel ricorso alla Consulta sul decreto Ilva per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. "Il dl - aggiunge - ha legittimato la sicura commissione di ulteriori fatti integranti i medesimi reati" contestati.

Il decreto legge 207 sull'Ilva ha operato un ''grave "vulnus" ai principi di obbligatorietà dell'azione e di indipendenza del pm'' (articoli 112 e 107 della Costituzione) e questo ''non appare tollerabile''. Cosi' scrive la Procura della Repubblica di Taranto nel ricorso inviato alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sul decreto legge "salva-Ilva", convertito in legge il 20 dicembre scorso.

Per i pubblici ministeri, il decreto ha fatto di peggio, ha cioè ''legittimato la sicura commissione di ulteriori fatti integranti i medesimi reati'' contestati, a partire ovviamente da quello di disastro ambientale. Per questi motivi la Procura chiede alla Consulta di dichiarare che ''non spetta, nel caso di specie, al Governo della Repubblica autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva per periodo di tempo predeterminato'', e che questa autorizzazione non puo' scavalcare gli eventuali provvedimenti di sequestro di beni dell'impresa adottati dalla magistratura.

La vicenda Ilva, al di la' degli aspetti processuali e penali, e' di ''enorme importanza da un punto di vista sociale ed etico'' ha voluto chiarire oggi il procuratore, Franco Sebastio, e per questo motivo e' stato chiesto alla Corte costituzionale ''un contributo di chiarezza'', ma ''non c'e' nessuno scontro''.