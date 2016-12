foto LaPresse

15:18

- Il cadavere in avanzato stato di saponificazione di una donna, con i piedi legati, è stato trovato in una cisterna d'acqua interrata nelle campagne di Castelnuovo della Daunia, in località Finocchito. Il corpo, secondo l'ispezione cadaverica, potrebbe essere rimasto nel pozzo alcuni mesi. Indagano i carabinieri coordinati dal pm che ha incaricato i vigili del fuoco di svuotare la cisterna alla ricerca di elementi utili all'identificazione.