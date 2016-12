foto Ansa

21:23

- Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, i due marò rientrati oggi in Italia dall'India, sono giunti poco dopo le 20 a Brindisi. I due hanno raggiunto la caserma Carlotto, sede del reggimento San Marco della Marina militare, dove ad accoglierli per un breve saluto c'erano numerosi commilitoni. In caserma anche i parenti di Girone e Latorre giunti da Bari e Taranto.