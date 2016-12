foto Ansa

- E' stato catturato e sta per tornare in carcere il boss mafioso barese Savinuccio Parisi, sottoposto a fermo dai carabinieri per estorsione. "Savinuccio" era stato scarcerato tre giorni fa, per scadenza dei termini di custodia cautelare: imputato nel processo "Domino" per associazione mafiosa era tornato in libertà perché la procura non aveva chiesto al tribunale la sospensione dei termini di custodia cautelare.