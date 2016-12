foto Splash News

19:07

- "L'autentica volontà dei magistrati è di andare verso una chiusura tragica di questo stabilimento". Lo ha detto il presidente dell'Ilva di Taranto, Bruno Ferrante, nel discorso di fine anno agli impiegati. Per Ferrante, il sequestro dei prodotti finiti dimostra che la Procura "non vuole salvare i posti di lavoro. Non ho compreso i provvedimenti. Mi sono reso conto - ha concluso il presidente - che non c'era equilibrio di giustizia".