La prima sezione penale del Tribunale di Bari ha disposto la scarcerazione, per decorrenza termini, del boss barese del quartiere Japigia Savino Parisi, detto Savinuccio. Il pregiudicato, a capo dell'omonimo clan, era sottoposto al regime del carcere duro nell'ambito del processo Domino, in corso davanti al Tribunale di Bari. E sulla vicenda la procura che ha in carico il processo ha preferito non rispondere.

E' passato in poche ore dal regime carcerario duro dell'art. 41/bis a Novara a sorvegliato speciale a casa sua a Bari nel quartiere Japigia: "Savinuccio" è considerato uno degli esponenti storici della criminalità organizzata del capoluogo pugliese. Nessuno alla Procura della Repubblica ha voluto commentare il provvedimento preso dal Tribunale dove è in corso il processo "Domino" in cui Parisi è imputato eccellente. Il Procuratore della Repubblica di Bari Antonio Laudati non ha accolto la richiesta di incontro con i giornalisti e il suo vice, il Procuratore aggiunto Pasquale Drago, ha preferito rinviare gli stessi al capo dell'ufficio.



I pm potevano far sospendere la scarcerazione?

La scadenza dei termini di custodia dopo più di due anni dall'inizio del procedimento ha reso la decisione del tribunale automatica, su istanza dei difensori dell'imputato, ma secondo molti osservatori delle cose di giustizia probabilmente i pubblici ministeri avrebbero potuto fare richiesta di sospensione della scadenza termini motivandola con la complessità del conclamata pericolosità del Parisi.



Altri imputati potrebbero essere liberati

Sulla scorta di questa decisione è inevitabile che altri imputati detenuti nel medesimo processo otterranno la scarcerazione. Parisi fu arrestato il 1 dicembre del 2009 con altre 82 persone, ma 38 di queste sono state già assolte e 18 condannate a varie pene con rito abbreviato. Per i restanti 47 imputati del processo "Domino" i reati contestati a vario titolo vanno dall'associazione a delinquere di stampo mafioso al tentato omicidio, traffico internazionale di stupefacenti, usura, turbativa d'asta e riciclaggio.