- "Non volete la verità. La verità è quella che so io. Io l'ho ammazzata una volta, voi chissà quante volte l'avete ammazzata". Queste le parole di Michele Misseri ai pm Buccoliero e Argentino, in aula durante il processo per l'omicidio di Sarah Scazzi. Per queste affermazioni il teste ha ricevuto un richiamo dal presidente della Corte d'Assise, Rina Trunfio, che gli ha chiesto di limitarsi a rispondere alle domande senza fare commenti.