foto LaPresse 10:06 - Una dipendente di un ufficio postale di Taranto ha preso carta e penna per comunicare a due sindacati di categoria la sua amarezza per una nuova mansione: vendere i Gratta e Vinci. "Io il Gratta e Vinci non lo voglio vendere. Perché Poste Italiane si abbassa a questo?" lamenta la donna. Che chiede: "Perché la mia Azienda vuole incoraggiare un vizio che dà dipendenza?". I sindacati le hanno dato ragione mentre i colleghi si dividono.

La donna, storica impiegata delle Poste, dopo 33 anni di ligio lavoro allo sportello, nella sua missiva, scrive: "Ce l'ho messa tutta per seguire ed adeguarmi al cambiamento. Ma adesso è troppo. Io non credo che tutto quel che non è nettamente fuori legge sia legittimo e corretto. Stanno nascendo comunità di recupero per la dipendenza da gioco d'azzardo, stiamo vedendo famiglie compromesse per questo vizio che dà dipendenza. Perché la mia Azienda vuole incoraggiarlo?" domanda con amarezza.



La lettera, come riporta il Corriere della Sera, è diventata un caso. I sindacati si schierano dalla sua parte definendola una battaglia giusta. La lettera circola sui siti di "Ugl comunicazioni" e "Uil Poste" ed è divenuta un volantino distribuito in tutti gli uffici postali di Taranto. I colleghi della dipendente sono divisi tra chi sposa la sua posizione e chi mira al premio di produzione che si ottiene se il proprio ufficio supera un certo budget. Non importa se vendendo aerosol, libri di cucina o sogni.