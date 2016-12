Scontro frontale in auto, muoiono due 16enni

foto Facebook Correlati Le foto delle vittime 16:30 - Due ragazze di 16 anni sono morte in un incidente stradale sulla provinciale che collega Erchie (Brindisi) ad Avetrana (Taranto). Nello scontro frontale altre cinque persone sono rimaste ferite, una in modo grave. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Francavilla Fontana e i vigili del fuoco di Manduria, oltre al pm di turno della procura di Brindisi. - Due ragazze di 16 anni sono morte in un incidente stradale sulla provinciale che collega Erchie (Brindisi) ad Avetrana (Taranto). Nello scontro frontale altre cinque persone sono rimaste ferite, una in modo grave. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Francavilla Fontana e i vigili del fuoco di Manduria, oltre al pm di turno della procura di Brindisi.

Il tragico incidente è accaduto alle 19,30 di ieri sera e, secondo i primi rilievi dei carabinieri, la pioggia potrebbe avere giocato un ruolo importante nella dinamica del sinistro.



Ilaria Cosma, 16 anni, di Avetrana, viaggiava sul sedile accanto a quello del guidatore in una Bmw con altri tre passeggeri ed è morta sul colpo, nel momento in cui c'è stato l'impatto tra la vettura su cui si trovava e l'Alfa Romeo in cui, sempre nel posto accanto a quello del guidatore, c'era Chiara Scarciglia, 16 anni. Chiara, di Erchie, è la seconda vittima dello schianto: trasportata in ospedale, è morta alle 5 di questa mattina all'ospedale Perrino di Brindisi. Le indagini sulla tragedia vengono coordinate dal pm Marco d'Agostino.