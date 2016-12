foto LaPresse

09:02

- Una evasione fiscale per circa 5 milioni è stata accertata dai militari del comando provinciale della guardia di finanza di Taranto: nel mirino una ditta individuale operante nel settore della produzione e vendita di calcestruzzo. I finanziari hanno accertato che la ditta, dal 2006 al 2010, ha omesso di dichiarare al fisco una maggiore base imponibile per circa 5 milioni di euro e di versare imposte per circa 2 milioni di euro.