foto Ansa

16:10

- Un operaio dell'Ilva di Taranto è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro. L'uomo è rimasto schiacciato tra un carrello e un camion, sullo stradone che dall'impianto Pca porta alla portineria D. L'operaio ferito è dipendente di una delle ditte dell'appalto. Soccorso, è stato condotto con un'ambulanza in ospedale. Le condizioni dell'operaio, a quanto si è saputo, non sarebbero gravi.