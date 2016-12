foto Ansa Correlati Ilva, a Taranto i funerali dell'operaio

Ilva, Clini: "Seguire la nuova legge" 18:59 - La Procura della Repubblica di Taranto ha emesso un provvedimento con il quale reimmette l'Ilva nel possesso degli impianti sequestrati il 26 luglio per disastro ambientale, così come chiesto ieri dall'azienda in base al decreto legge del 3 dicembre. Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri. Fonti giudiziarie precisano però che non si tratta di un vero e proprio dissequestro, ma di una "reimmissione in possesso degli impianti".

Contemporaneamente però, la Procura ha espresso parere negativo a proposito dell'istanza, presentata dall'Ilva, di reimmissione nel possesso, oltre che degli impianti, anche dei prodotti finiti e semilavorati, che erano stati posti sotto sequetro il 26 novembre. Il parere è stato inviato al gip del Tribunale, Patrizia Todisco, che dovrà ora prendere una decisione in merito.



La Procura: "La legge non è retroattiva"

In pratica, i pm di Taranto dicono dunque sì al ritorno per l'azienda al possesso degli impianti, ma ribadiscono il no per le produzioni già finite e stoccate. "La legge non dispone che per l'avvenire - si legge infatti nel documento della Procura che dà parere negativo sulla restituzione dei prodotti all'Ilva -: essa non ha effetto retroattivo. L'attività con la relativa produzione avvenuta prima dell'emanazione del decreto non è soggetta alle regole ivi contenute".



"I beni prodotti prima del dl sono frutto di reato"

I beni prodotti dall'Ilva prima dell'entrata in vigore del decreto legge sono "soggetti a confisca" prtché "provento di attività che, almeno fino al 3 dicembre 2012, era da considerarsi condotta 'contra legem'", scrive ancora la Procura.