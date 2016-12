Caso Scazzi, Misseri in lacrime: "Sono stato io" "Ho preso una corda e ho ucciso Sarah"

foto Ansa Correlati Misseri in lacrime confessa l'omicidio

Misseri: "Ecco come ho ucciso Sarah" 17:00 - Colpo di scena nell'aula della Corte d'assise di Taranto per il processo Scazzi. Nella sua deposizione Michele Misseri si è accusato dell'omicidio della nipote. "Ho ucciso io Sarah - ha detto -, questo rimorso non lo posso più portare dentro di me". Subito dopo il suo difensore, Armando Amendolito, ha rimesso il mandato. La Corte d'assise ha disposto una pausa di cinque minuti. - Colpo di scena nell'aula della Corte d'assise di Taranto per il processo Scazzi. Nella sua deposizione Michele Misseri si è accusato dell'omicidio della nipote. "Ho ucciso io Sarah - ha detto -, questo rimorso non lo posso più portare dentro di me". Subito dopo il suo difensore, Armando Amendolito, ha rimesso il mandato. La Corte d'assise ha disposto una pausa di cinque minuti.

Misseri ha spiegato che quel pomeriggio del 26 agosto, dopo aver pranzato velocemente, è sceso nel garage. "Il trattore non partiva - ha detto - ero già nervoso dalla mattina. Il portone del garage era tutto aperto: Sarah non l'ho vista scendere, è giunta improvvisamente alle mie spalle. Mi ha chiesto perché stavo gridando. Non so cosa volesse". "Io ho detto - ha continuato- 'Sarah vattene'. Non ho capito bene cosa voleva da me. Mi stava dando fastidio così ho preso la corda e l'ho uccisa".



"Sabrina si è sacrificata per me"

"Mi dispiace perché Sabrina si è sacrificata per me'': ha spiegato in lacrime Michele Misseri nel corso della sua deposizione nel processo per l'omicidio di Sarah. Il contadino ha dichiarato che in occasione del sopralluogo nel garage con gli inquirenti era stato "drogato", riferendosi a degli psicofarmaci che gli sarebbero stati somministrati mentre era in carcere. Misseri ha ricostruito quanto avvenuto il 26 agosto del 2010 a partire dalla prima mattinata, quando si recò a un Consorzio per acquistare due lattine di olio e in seguito andò in campagna con il fratello Carmine.



Al ritorno passò dalla banca per depositare un assegno. ''Quel particolare l'ho ricordato in un secondo momento. Il bancario - ha sottolineato 'zio Michele' - mi disse che ci voleva la firma di mia moglie. Risposi che sarei tornato ma lui mi consentì di firmare al suo posto perché ci conoscevamo da tanto tempo''. Misseri ha poi precisato che quel giorno aveva un forte mal di testa e che al suo ritorno a casa stava facendo un incidente stradale. "L'auto ha sbandato e stavo finendo fuori strada. Non so nemmeno io come sono riuscito a rimettermi in carreggiata. Peccato - ha dichiarato piangendo - perché sarebbe stato meglio, la bambina si sarebbe salvata". Per continuare la sua deposizione ora Michele Misseri dovrà trovare un difensore d'ufficio dopo la rinuncia al mandato del suo legale.



"La criminologa Bruzzone mi spinse a incolpare Sabrina"

"La dottoressa Bruzzone mi disse: tu esci subito e tua figlia tra due anni. Per questo ho incolpato Sabrina" ha detto inoltre Misseri nel corso della sua deposizione, accusando la criminologa Roberta Bruzzone, all'epoca consulente di parte, di averlo in qualche modo indotto a cambiare versione e ad addossare le responsabilità dell'omicidio a sua figlia Sabrina.



"Non posso andare avanti così - ha aggiunto zio Michele - altrimenti devo pensare al suicidio. Mi dissero: arresteranno tuo fratello e tua moglie. Io lo so che mi inguaieranno perché loro sono creduti e io sono uno stupido contadino. Dissero che mi potevano aiutare". Piangendo, il contadino ha aggiunto: "Tutti si sono approfittati della mia debolezza. Sanno che mi portano dove vogliono".



E' il quarto avvocato che "scarica" Misseri

L'avvocato Armando Amendolito è il quarto difensore di Michele Misseri che rimette il mandato. Prima di lui avevano preso la stessa decisione gli avvocati Daniele Galoppa, Francesco de Cristofaro e Massimo Saracino. Uno dei legali, Daniele Galoppa, ha poi denunciato per calunnia Michele Misseri, che lo accusò di averlo convinto ad addossare tutte le responsabilità dell'omicidio di Sarah Scazzi su sua figlia Sabrina.