Guerra senza fine all'Inva di Taranto. Una guerra, che coinvolge tutti: azienda, operai, governo, magistratura. E ovviamente, anche i cittadini. Sono loro i protagonisti dell'ultimo caso a Taranto, dove un intero quartiere, tra cimitero ed enti, ha promosso causa civile all'Ilva spa per i danni subiti dall'inquinamento e il deprezzamento subito da abitazioni e proprietà, per un risarcimento stimato in nove milioni di euro circa.

Una stima dell'associazione ambientalista Peacelink, riporta La Repubblica, quantifica addirittura il danno complessivo alla città e al suo ecosistema in sei miliardi di euro, che si andrebbero a sommare ai 700 milioni già chiesti dal Comune. Una spada di Damocle che grava sulla proprietà dello stabilimento al netto degli investimenti per la tutela ambientale (3,5 miliardi) imposti dal decreto legge. Soprattutto se la richiesta dei risarcimenti dovesse assumere, come probabile, la forma della class action.



"Chiediamo - si legge nell'atto di citazione dei 149 soggetti che intendono fare causa - di condannare l'Ilva a risarcire i proprietari per il deprezzamento causato dalle polveri del parco minerali riversate quotidianamente sul rione Tamburi, per un importo complessivo pari a circa nove milioni di euro". E questo, sul presupposto fissato dalla sentenza, passata in giudicato, con la quale si condanna l'Ilva per "gettito di cose pericolose" immagazzinate nel parco minerario. "In quella sentenza - spiega l'avvocato Filippo Condemi - viene accertata la responsabilità penale e civile dei responsabili dello spolverio continuo che ha imbrattato cose, persone ed ambiente. Che ha provocato disturbi di vista e respiratori in ragione dell'emissione di polveri.



E' evidente che la massiccia dose di fumi, gas e polveri che ogni giorno si rovesciano sul quartiere abbia generato una notevole riduzione del valore commerciale (oltre che strutturale) dei beni immobili di quel rione, proprio a causa della drastica riduzione dell'interesse al loro acquisto".