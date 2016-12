Ilva, a Taranto i funerali dell'operaio

foto Facebook Correlati L'arrivo in chiesa del feretro di Francesco

Ilva, anche il procuratore di Taranto critica il dl 16:55 - Alcune centinaia di persone hanno partecipato ai funerali di Francesco Zaccaria, l'operaio dell'Ilva morto nella tromba d'aria che ha colpito lo stabilimento. La cerimonia funebre è stata celebrata dall'arcivescovo di Taranto, monsignor Filippo Santoro, che durante l'omelia ha detto: "Il sacrificio non è stato vano". Tra la folla, anche il presidente dell'Ilva, Bruno Ferrante, e numerosi colleghi della vittima.

L'arcivescovo di Taranto ha sottolineato: "Oltre l'emergenza ambientale, sanitaria e lavorativa ci ha travolto anche l'emergenza del tornado. Tutto sembra cospirare per distruggere la nostra speranza".



Il monsignore ha ricordato anche Claudio Marsella, l'altro lavoratore dell'Ilva che ha perso la vita in un incidente sul lavoro il 30 ottobre scorso. "Diciamolo chiaramente: la nostra città è divisa, lacerata. Tra chi sostiene il lavoro e la continuità della produzione e chi sostiene la causa della salute e chi si defila nelle teorie e nell'indifferenza perché la cosa non lo tocca nella malattia o nello stipendio".