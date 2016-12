foto LaPresse

- Il decreto sull'Ilva varato dal Cdm "non solo è costituzionale, ma valorizza moltissimo quello che la magistratura ha deciso". A dirlo è il ministro dello Sviluppo, Corrado Passera. "Se si chiude l'Ilva non avremo né salute, né lavoro", ha aggiunto. E ancora: "Non parliamo di nazionalizzazione, ma il dl prevede pressioni forti sulla proprietà. L'importante è che vengano fatti i lavori richiesti dalla magistratura nel minor tempo".