Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge sull'Ilva al termine di una riunione a Palazzo Chigi durata sei ore. La normativa permetterà la ripresa della produzione nello stabilimento siderurgico di Taranto. Monti soddisfatto: "Abbiamo salvato l'azienda, ma soprattutto il lavoro e la salute". E Passera avverte i vertici: "Se non rispettate la normativa, perderete il controllo dell'Ilva".

22:26 Gip: "Prima risanare e poi produrre"

Il gip di Taranto, Patrizia Todisco, dice no al dissequestro degli impianti dell'Ilva. "Come è possibile - si chiede - autorizzare alle attuali condizioni e nell'attuale stato degli impianti in sequestro, a continuare da subito l'attività produttiva senza prima pretendere gli interventi di risanamento?".

22:16 Gip Todisco: "Nuova Aia non si preoccupa della gente"

Per il gip di Taranto Patrizia Todisco la nuova Aia per l'Ilva "non si preoccupa affatto della attualità del pericolo e della attualita' delle gravi conseguenze dannose per la salute e l'ambiente". L'attività produttiva dell'Ilva è "tuttora, allo stato attuale degli impianti e delle aree in sequestro, altamente pericolosa".

21:48 La Procura valuta la costituzionalità del decreto legge

La Procura di Taranto starebbe valutando l'eventualità di chiedere al giudice del riesame che sia proposta eccezione di incostituzionalità del decreto legge sull'Ilva o di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione allo stesso decreto approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Lo si è appreso da fonti giudiziarie.

20:58 L'Anm critica la decisione del governo

Il segretario dell'Associazione nazionale magistrati (Anm), Maurizio Carbone, criticamente duramente il decreto legge del governo Monti per riavviare la produzione nello stabilimento dell'Ilva di Taranto. "L'esecutivo si è assunto la grave responsabilità di vanificare le finalità preventive dei provvedimenti di sequestro - dice - emessi per salvaguardare la salute di una intera collettività dal pericolo attuale e concreto di gravi danni".

18:52 Monti: "La nomina del garante sarà sollecita"

La nomina del garante che dovrà vigilare sull'applicazione delle norme previste dal decreto Ilva sarà "sollecita". Lo dice Mario Monti, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Non sono ancora in condizione di dire quando - ha detto Monti - ma sarà sollecita".

18:45 Monti: "Non serve l'appello per evitare che il dl sia impugnato"

"Non c'è nessun bisogno di rivolgere appelli affinché il decreto non sia impugnato. Abbiamo posto grandissima attenzione di compatibilità alla Costituzione". Monti ha risposto così a chi gli chiedeva se non ritenesse necessario rivolgere un appello per evitare che il dl Ilva sia impugnato davanti alla Consulta. Il decreto, ha aggiunto, "ha bisogno del consenso del Presidente della Repubblica la cui guida e stella polare è la Costituzione".

18:27 Monti: "La decisione del gip? Allora non c'era il decreto"

"In quel momento non esisteva il decreto legge". Così Mario Monti ha risposto, in conferenza stampa, a chi gli chiedeva un commento a proposito della decisione del gip di Taranto sull'Ilva.

18:22 Passera: proprietà rischia di perdere l'azienda

"Abbiamo introdotto interventi possibili sulla proprietà stessa che potrebbero togliere enorme valore a quella proprietà: se non fa quello che la legge prevede, vede il suo valore scendere fino al punto di perderne il controllo di fronte a comportamenti non coerenti". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Passera sul decreto Ilva.

18:03 Passera: "Così abbiamo evitato l'impatto su economia e lavoro"

La "necessità e l'urgenza" del decreto legge sull'Ilva derivano dal fatto di evitare un rischio di impatto sull'economia "da 8-9 miliardi" di euro, ma soprattutto per "un ammontare di lavoro messo a rischio molto importante" e perché "si sta mettendo a rischio la filiera dell'acciaio, con molti utilizzatori finali che aspettano le forniture". Così ha commentato il decreto il ministro dello Sviluppo, Corrado Passera, rilevando che "salute e lavoro sono due concetti che per tutto il provvedimento vengono fuori continuamente".

18:00 Catricalà: garante indipendente nominato dal Colle

"Il garante deve essere persona di indiscussa indipendenza, competenza ed esperienza e sarà proposto dal ministro dell'Ambiente, dal ministro delle Attività produttive, e della Salute e sarà nominato dal presidente della Repubblica". A dirlo è stato il sottosegretario Antonio Catricalà a proposito delle misure prese dal governo sull'Ilva.

17:54 Monti: "Un caso plastico di errori reiterati"

"Questo caso è la plastica dimostrazione per il passato degli errori reiterati nel tempo e delle incoerenze di molte realtà, sia imprenditoriali che pubblico-amministrative, che si sono sottratte, nel corso del tempo alla regola della responsabilità dell'applicazione e del rispetto della legge", ha detto Monti al termine del Consiglio dei ministri. "Non possiamo ammettere che l'Italia in un sito così strategico dia di sè un'immagine di inconciliabilità tra valori tutti di grande importanza come occupazione, ambiente, salute e rispetto della legge".

17:50 Clini: sanzioni all'azienda in caso di inadempienza

In caso di inadempienze per l'Ilva "restano tutte le sanzioni già previste e in più viene introdotta la possibilità di una sanzione sino al 10% del fatturato annuo dello stabilimento. E' una condizione di garanzia", ha detto il ministro dell'Ambiente Corrado Clini illustrando il decreto Ilva.

17:47 Monti: il decreto salva ambiente, salute, lavoro

Qualcuno l'ha chiamato "decreto salva-Ilva", ma io parlerei di decreto "salva ambiente, salute e lavoro". Così ha commentato il premier Mario Monti, illustrando il decreto legge sull'Ilva. "Abbiamo una creatura - aggiunge - blindata dal punto di vista della sua effettiva applicazione".

17:40 Applausi e abbracci a Genova

Il corteo degli studenti ha raggiunto gli operai davanti alla Prefettura di Genova, accolto da applausi, sorrisi e abbracci. Per i due cortei un unico slogan: "il nostro futuro non si tocca, lo difenderemo con la lotta"

17:15 Decreto legge, via libera dal Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri, dopo una riunione lunga sei ore, ha dato il suo via libera al decreto legge per l'Ilva, come hanno fatto sapere fonti di governo. La condizione posta è che l'azienda applichi interamente le disposizioni dettate dall'Aia, rilasciata dal ministero dell'Ambiente a fine ottobre.

Ultimo aggiornamento 22:26