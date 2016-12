foto Ansa Correlati Tafferugli a Genova, operaio ferito

Bozza dl: "L'Aia autorizza la produzione"

Ilva, la rabbia degli operai a Roma 00:18 - Il governo porterà il decreto Ilva venerdì in Consiglio dei ministri. Lo conferma Mario Monti, dal tavolo di Palazzo Chigi. Monti ha sottolineato la necessità di agire "in tempi brevissimi" e ha confermato che lo strumento che il governo utilizzerà sarà quello del decreto. Ferrante: "Anche Genova avrà problemi ed è destinata alla chiusura". Camusso: coniugare ambiente e posti di lavoro. Bonanni: "Serve una risposta immediata" - Il governo porterà il decreto Ilva venerdì in Consiglio dei ministri. Lo conferma Mario Monti, dal tavolo di Palazzo Chigi. Monti ha sottolineato la necessità di agire "in tempi brevissimi" e ha confermato che lo strumento che il governo utilizzerà sarà quello del decreto. Ferrante: "Anche Genova avrà problemi ed è destinata alla chiusura". Camusso: coniugare ambiente e posti di lavoro. Bonanni: "Serve una risposta immediata"

La giornata minuto per minuto:



00:06 - Clini: "Se non garantisce interventi, avanti senza Riva"

Per il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, "L'azienda può continuare a lavorare solo se fa gli interventi prescritti. Se non li fa lavoriamo su un meccanismo che consente di continuare l'attività dello stabilimento senza Riva". "Sappiamo - ha spiegato - che per essere risanato quel sito deve continuare ad essere gestito industrialmente. I Riva hanno detto che sono ponti a farlo. Il piano degli interventi prevede parchi minerari, altoforni, batterie delle cokerie. Se non fai questo, è la nostra posizione, non puoi continuare a gestire gli impianti. Se non sono in grado dobbiamo farci carico noi con un intervento che consenta di garantire la continuità produttiva ed il risanamento".



23:17 - Clini: il blocco degli impianti ha impedito il risanamento

La decisione della magistratura di bloccare gli impianti, secondo il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, ha impedito l'avvio del risanamento dell'Ilva di Taranto. "Il 26 ottobre - ha ricordato Clini - ho rilasciato un'autorizzazione ambientale all'Ilva che per la prima volta in Europa dà prescrizioni all'azienda di adottare le migliori tecnologie il cui uso nell'Unione è previsto a partire dal 2016. E siccome l'Ilva va risanata urgentemente le prescrizioni prevedono che le opere di risanamento vengano avviate subito, ma il blocco degli impianti stabilito il 26 novembre dalla magistratura ha bloccato l'avvio del piano di risanamento".



20:31 - Monti: Rischio impatto negativo da 8 miliardi l'anno

Il governo è impegnato nella soluzione della vicenda Ilva "per evitare un impatto negativo sull'economia stimato in 8 miliardi di euro annui". Lo ha detto il premier, Mario Monti, durante la riunione sull'Ilva.



19:30 - Tafferugli a Genova, ferito un operaio

Ci sono stati tafferugli tra la polizia e gli operai dell'Ilva di Genova che hanno posto un presidio davanti alla prefettura. Notizie arrivate da Roma hanno indotto alcuni operai a cercare di occupare la prefettura ma sono stati respinti dalla polizia. Un operaio sarebbe stato colpito alla testa e ora si trova in ospedale.



17:17 - Monti: "Domani finalizzeremo il lavoro"

Monti ringrazia i presenti per aver contribuito in modo costruttivo. Il prossimo passo sarà un decreto legge. I tempi sono brevissimi: domani terremo il Cdm sui contenuti, finalizzeremo sul lavoro fatto dai ministri.



17.00 Angeletti: l'azienda deve tornare a funzionare

"Quella dell'Ilva sta per diventare una tragedia dal punto di vista occupazionale ed economico, ma anche perchè si rischia di distruggere la credibilità del Paese. Non esiste una seria alternativa: l'azienda deve tornare a produrre seguendo le dovute prescrizioni, deve funzionare, essere redditizia, e investire ciò che guadagnerà per risanare azienda e territorio. Il governo deve dire se le prescrizioni sono tali da rendere la produzione siderurgica italiana compatibile con quella di altri Paesi e, se così fosse, dire che in Italia si può produrre acciaio come altrove."



16:40 Ferrante: abbiamo chiesto il dissequestro

"AIA è uno strumento impegnativo e rigidissimo. Chiediamo il dissequestro in virtù delle nostre contro-deduzioni. Abbiamo presentato un ricorso anche contro il sequestro del materiale in uscita. Il 6 dicembre ci sarà la discussione in tribunale"



16:30 Ferrante: l'intervento giudiziario ha cambiato le regole. Anche Genova chiude

Il presidente Ilva: "Sappiamo che dobbiamo conciliare produzione, ambiente e salute. Non mi sento di condannare l'azione giudiziaria, ma mi domando chi stabilisce i limiti entro cui in questa vicenda le istituzioni si comportano. Noi abbiamo necessità di regole certe. L'intervento giudiziario ha alterato il sistema delle regole. Abbiamo continuato a produrre ma ai primi di settembre, per una carenza di ordini per il tubificio, abbiamo necessità di ricorrere alla cassa integrazione. Ora con il blocco della commercializzazione siamo costretti a mettere in ferie forzate 5mila persone. Il quadro si complica perché, se non riforniremo Genova domani, saremo costretti a bloccare la produzione. E cosi sugli altri siti a catena. Evidente l'effetto domino su tutta la filiera dell'acciaio"



16:26 - Bonanni: Ilva troppo importante

'L'Ilva è troppo importante per il Paese. C'è bisogno di un'azione straordinaria per garantire produzione, salute e ambiente sano. Noi siamo per un decreto che sia per la piena agibilità dell'AIA"



16:24 - Camusso: serve un commissario ad hoc

"Date una risposta immediata e che sia un commissario al di sopra delle parti a decidere la diaspora delle parti in una vicenda in cui troppi interessi sono in conflitto. Attenzione anche agli operai per gli ammortizzatori sociali"



16:08 - Camusso: salute e lavoro conciliabili

"Salute e lavoro si possono conciliare solo attraverso l'applicazione dell'AIA. Siamo convinti che l'azienda non farà mancare la sua parte. Su questa vicenda ci giochiamo il futuro manifatturiero del Paese. Serve una responsabilità pubblica per un futuro, a prescindere da quello che farà la proprietà"



16.04 - I complimenti di Squinzi

Il leader di Confindustria si complimenta con il governo per la risposta immediata. "Il polo di Taranto rappresenta il 40% dell'acciaio italiano. Stiamo vedendo in questi giorni gli effetti che potrebbe avere una chiusura del sito. 20mila addetti coinvolti. Non sono d'accordo che non si possa conciliare produzione di acciaio e tutela dell'ambiente, serve una soluzione di area"



16.00 - Il sindaco di Taranto

Ippazio Stefano chiede che le spese per l'ambiente siano tolte dal patto di stabilità



15:58 - Parla Vendola

Il governatore: "Il punto di vista della Regione è importante, vanno evitati conflitti deflagranti delle istituzioni"



15:55 - Apre Monti

"Ieri abbiamo sentito quasi in maniera carnale il dolore della città di Taranto. Abbiamo dato il quadro di un Paese non interessato alle questioni ambientali, al rispetto delle persone e dell'ambiente"