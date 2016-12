Ilva, sospese le ricerche dell'operaio disperso

Le ricerche si sono fermate per le pessime condizioni del mare. I sommozzatori al lavoro sino a poco fa non hanno neanche potuto guardare se il suo corpo sia nella cabina della gru individuata in fondo al mare nelle ultime ore: soprattutto perché i cinque metri di melma che sono sui fondali del porto non consentono un minimo di visibilità.



Per ora è previsto che la cabina della gru sia tirata su: ma non è stato ancora stabilito quando questo sarà fatto. D'altro canto non è detto che il corpo del giovane si trovi nella cabina: sia perché potrebbe essere stato sbalzato fuori dalla violenza della tromba d'aria sia perché se, come riferito da un collega, Zaccaria era all'esterno della gru al momento del passaggio del tornado, il giovane potrebbe essere stato trascinato ovunque, anche ad alcune decine di chilometri di distanza.



Sub ritrovano la cabina della gru

I sub hanno individuato nei fondali del quinto sporgente del porto di Taranto la cabina guida della gru dentro la quale si trovava il lavoratore. Il 29enne, secondo la testimonianza di un collega, sarebbe uscito dalla cabina al passaggio della tromba d'aria. Ora si procederà al recupero del mezzo caduto in mare a una profondità di 24 metri.



Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Riva

E' cominciato alle 7 lo sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Riva indetto dai sindacati metalmeccanici. A Taranto la produzione è al minimo anche in seguito alla chiusura degli impianti dell'area a freddo decisa due giorni fa dall'azienda in conseguenza dei provvedimenti di sequestro dei prodotti finiti disposti dalla magistratura. Lo sciopero proclamato dall'Usb (Unione sindacale di base) proseguirà fino alle 7 di domani.