Ilva, bozza dl: "L'Aia autorizza la produzione"

foto Splash News Correlati Clini: "Chiudendo non si risana l'ambiente"

Ilva: "La procura vuole solo lo spegnimento"

L'Ilva ferma lo stabilimento di Taranto

Ilva, nuova bufera: arrestati manager e politici 15:20 - L'Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia), rilasciata il 26 ottobre all'Ilva, consente la prosecuzione dell'attività del polo siderurgico. E' quanto si legge nella bozza del decreto legge sull'industria di Taranto. Il documento stabilisce, inoltre, che la stabilimento continui la produzione per 24 mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso. Durante questo periodo resterà il controllo delle emissioni inquinanti. - L'Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia), rilasciata il 26 ottobre all'Ilva, consente la prosecuzione dell'attività del polo siderurgico. E' quanto si legge nella bozza del decreto legge sull'industria di Taranto. Il documento stabilisce, inoltre, che la stabilimento continui la produzione per 24 mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso. Durante questo periodo resterà il controllo delle emissioni inquinanti.

Il decreto legge è composto da due articoli: nel primo si afferma che "per 24 mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (...) è in ogni caso autorizzata la prosecuzione dell'attività nello stabilimento della società Ilva di Taranto, per tutta la durata stabilita al periodo precedente, salvo che sia riscontrata l'inosservanza anche ad una sola delle prescrizioni impartite nel provvedimento stesso".



Nel secondo articolo, il governo stabilisce che "durante il periodo di tempo di cui all'articolo 1, la responsabilità della conduzione degli impianti dello stabilimento Ilva di Taranto resta, anche ai fini dell'osservanza di ogni obbligo (...), imputabile esclusivamente all'impresa titolare dell'autorizzazione all'esercizio degli stessi sotto il controllo dell'autorità amministrativa competente".