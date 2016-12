foto Da video

13:20

- Nella cittadina di Statte, nel Tarantino, a ridosso dell'Ilva, la tromba d'aria ha investito una scuola: sei bambini sono rimasti feriti in modo lieve e sono ora nell'ospedale Moscati di Taranto dove vengono medicati. Lo riferisce il responsabile della protezione civile regionale, l'assessore Fabiano Amati. In tutto negli ospedali, compresi i bambini, dovrebbero esserci, secondo Amati, 18 persone: la vita di nessuna di loro sarebbe in pericolo.