Bomba a scuola Brindisi,sequestrati beni killer

Polizia e carabinieri di Brindisi e Lecce hanno posto sotto sequestro conservativo il patrimonio di Giovanni Vantaggiato, autore dell'attentato alla scuola "Morvillo Falcone" di Brindisi, in cui il 19 maggio di quest'anno, rimase uccisa la studentessa Melissa Bassi ed altre quattro ragazze rimasero ferite. L'ordinanza è stata emessa dal Gip di Lecce in vista del possibile risarcimento dei danni. I beni dell'uomo ammontano a 2,1 milioni di euro.

La villetta non censita al catasto e la barca

Il patrimonio di Vantaggiato conta la villetta di ampia metratura in cui vive la famiglia a Copertino, mai censita in catasto ed in parte realizzata abusivamente; due locali commerciali sempre a Copertino più altri due locali sempre nello stesso centro; un'imbarcazione da diporto cabinata a motore, modello M/Y C50 FB di 15.6 metri, con bimotore diesel da 500 Kw, ormeggiata nella darsena di porto Cesareo; un conto corrente e un deposito bancario; infine un deposito di carburanti in Contrada Ballarini, a Copertino.



L'ordine di sequestro preventivo, emesso dal gip del tribunale di Lecce su richiesta della locale Procura distrettuale antimafia, è stato eseguito dallo Sco e dalle quadre mobili della polizia di Lecce e Brindisi; e dai carabinieri del Ros e dei comandi provinciali di Brindisi e Lecce.