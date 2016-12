foto Ansa

17:07

- Il vescovo di Taranto, monsignor Filippo Santoro, è intervenuto sulla delicata questione dell'Ilva. "L'iniziativa dello stato sia chiara. Dobbiamo cercare una soluzione negoziata per tutti", ha detto. "In questo momento - ha aggiunto - i tarantini non possono essere lasciati da soli. Serve una mediazione saggia che salvaguardi i posti di lavoro e la salute". Rivolgendosi agli operai, "non abbandonatevi alla disperazione o ad atti estremi".